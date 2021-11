Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsverstöße

Landkreis Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei kontrollierte gestern, gegen 11.40 Uhr in Waltershausen einen 19-Jährigen auf einem motorisierten Zweirad. Zunächst zeigte sich, dass der Herr keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ein Drogentest reagierte zudem positiv auf Cannabis. Für einen 37-Jährigen endete die Fahrt in Gotha gestern Abend, gegen 17.45 Uhr, als er mit seinem BMW in eine Verkehrskontrolle geriet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,3 Promille. In beiden Fällen folgte die Blutentnahme, der Führerschein des BMW-Fahrers wurde zusätzlich beschlagnahmt. Beide Männer erwarten jetzt entsprechende Verfahren. (db)

