Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Verletzten

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 18.30 Uhr kam es auf der L1048 zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-Jährige kam mit ihrem Audi aus Richtung "Hohes Kreuz" und war in Richtung Stadtilm unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW. In der Ortslage kam es dann zum Auffahrunfall, wobei sich die Fahrerin des Audi sowie zwei weitere Personen in diesem Fahrzeug verletzten. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 8.000 Euro. (db)

