Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Quad gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Ein Unbekannter entwendete am 21.11.2021, zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr ein Quad von einem Fahrzeugunterstand in einem Garagenkomplex in der Werneburgstraße. Der Täter öffnete das Gittertor und gelangte so an das Quad J Max Urano im Wert von ca. 6.000 Euro. Anschließend wurde das Beutegut vermutlich verladen und abtransportiert. Die Eisenacher Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0272709/2021) entgegen genommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell