Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diesel entwendet

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten aus einem LKW am "Sportplatz" in der Zeit vom 19.11.2021, gegen 14.00 Uhr bis zum gestrigen Nachtmittag, gegen 16.15 Uhr Diesel im Wert von ca. 230 Euro. Hierbei wurde Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0272829/2021) entgegen. (db)

