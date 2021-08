Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ein Leichtverletzter und zwei beschädigte Autos

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.8.2021 ereignete sich gegen 11.20 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Beckumer Straße/Tollstraße/Böckenfördeweg in Oelde mit einer leicht verletzten Person und zwei beschädigten Autos.

Ein 36-jähriger Ennigerloher befuhr mit seinem Pkw die Tollstraße in Richtung Beckumer Straße und querte diese. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 33-Jährigen. Der Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Beckumer Straße von Stromberg in Richtung Keitlinghausen. Durch die Wucht des Aufpralss schleuderte das Auto des Ahleners in den angrenzenden Straßengraben und der 33-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall enstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell