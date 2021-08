Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Auf Alleinunfall folgte Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.8.2021, 6.40 Uhr ereigneten sich auf der Straße Köntrup zwischen Oelde und Ostenfelde zwei Verkehrsunfälle innerhalb kürzester Zeit. Zunächst kam es zu einem Alleinunfall als ein 31-jähriger Oelder mit seinem Auto in Richtung Ostenfelde fuhr und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw schleuderte in den angrenzenden Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem linksseitigen Fahrradweg stehen.

Aufgrund des Alleinunfalls lagen Teile des Autos des Oelders auf der Fahrbahn. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Pkw ebenfalls die Straße Köntrup in Fahrtrichtung Oelde. Die auf der Fahrbahn liegenden Teile erkannte der Ennigerloher spät und bremste seinen Pkw daraufhin stark ab.

Die hinter dem 53-Jährigen fahrende Autofahrerin aus Ennigerloh musste deshalb ebenfalls stark abbremsen. Allerdings fuhr die 37-Jährige aufgrund des zu geringen Abstands zu dem Ennigerloher auf dessen Auto auf.

Bei dem Alleinunfall verletzte sich der 31-Jährige Oelder leicht. Die auffahrende Ennigerloherin verletzte sich schwer, während die Insassen im Auto des 53-Jährigen unverletzt blieben. Rettungskräfte brachten die Verletzen zu weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei den beiden Verkehrsunfällen entstand ein Sachschaden von etwas 9.400 Euro.

