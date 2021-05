Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh - zwei Polizeibeamte bei Verfolgung verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstagabend, 15.05.2021, gegen 22:40 Uhr, wurde die Besatzung eines Funkstreifenwagens aus Oelde während der Streifenfahrt auf einen Motorradfahrer aufmerksam. Als sie diesen für eine Verkehrskontrolle anhalten wollten und dazu das Anhaltesignal "Stopp Polizei" einschalteten, missachtete der Fahrer diese Anordnung und erhöhte seine Geschwindigkeit statt anzuhalten. Seine Flucht setzte er auf dem Clemens-Ruhe-Weg, einem Radweg auf einer ehemaligen Bahntrasse zwischen Ennigerloh und Westkirchen, fort. Das von den Beamten abgelesene Versicherungskennzeichen ist nach Recherchen der Polizeileitstelle aktuell nicht ausgegebenen, sodass in dem fehlenden Versicherungsschutz der Grund für die Flucht gelegen haben könnte. Feststellen ließ sich dies nicht mehr, weil der Motorradfahrer entkam nachdem er vor Westkirchen vom Bahndamm über eine Schrägabfahrt hinunter fuhr und eine Umlaufsperre umfuhr. Als der Fahrer des Streifenwagens ihm folgen wollte, geriet er mit den Vorderrädern in den Straßengraben und der Mercedes- Vito prallte mit der Fahrzeugfront gegen die gegenüberliegende Grabenböschung. Der beschädigte Streifenwagen musste danach durch einen Abschleppwagen aus dem Graben gezogen werden. Die beiden Polizeibeamten erlitten Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Die Fahndung nach dem flüchtigen Motorradfahrer durch weitere Polizeikräfte verlief bisher erfolglos. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Crossmaschine. Der Fahrer war komplett dunkel bekleidet und trug einen Motocross-Helm. Das abgelesene Kennzeichen lautet: 586 LSJ Hinweise nimmt die Polizei in Oelde unter Telefon: 02522-9150 oder per Email: Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

