Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Trickbetrüger geben sich als falsche Bankmitarbeiter aus und erbeuten Geld

Warendorf (ots)

Bereits am Freitag (08.01.2021) ist ein 30-Jähriger aus Warendorf-Hoetmar Opfer von Trickbetrügern geworden.

Der Mann bekam eine Woche zuvor die E-Mail eines vermeintlichen Mitarbeiters seiner Bank, in der er aufgefordert wurde die Zugangsdaten zu bestätigen. Dem kam der 30-Jährige nach. Eine Woche später rief ihn eine vermeintliche Mitarbeiterin an. Unter einem Vorwand erfragte sie TAN-Nummern. Im Glauben eine echte Bankmitarbeiterin am Telefon zu haben, gab der Hoetmarer die TAN-Nummern raus. Später bemerkte er, dass Geld von seinem Konto abgebucht wurde.

Bitte beachten Sie:

- Bank- oder Behördenmitarbeiter fragen nie nach Passwörtern oder TAN-Nummern, weder am Telefon noch im persönlichen Kontakt - In der Mail einer Bank ist niemals ein Link enthalten, über den Sie sich anmelden oder Daten bestätigen - Niemals persönliche Daten oder Passwörter an andere weitergeben - Bei Problemen oder Zweifeln: legen Sie auf, rufen Sie selbstständig bei Ihrer Bank/Behörde an und erfragen Sie den Sachverhalt- Informieren Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über den Notruf 110 - Sprechen Sie mit Freunden, Verwandten, Nachbarn über diese Thematik - www.polizei-beratung.de

