Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260330.2 Heide: Mann behindert Hilfeleistung vor Diskothek

Heide (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in Heide zu einem Polizeieinsatz vor einer Diskothek, bei dem ein unbeteiligter Mann die Versorgung eines offenbar hilflosen 29-Jährigen behinderte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sprach dem Störer einen Platzverweis aus.

Gegen 04:30 Uhr machten Passanten in der Hamburger Straße vor einer Diskothek zwei auf Streifenfahrt befindliche Beamte des Polizeireviers Heide auf einen 29-jährigen Mann aufmerksam. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss und machte einen hilflosen Eindruck, sodass die Beamten prüfen wollten, ob er ärztliche Hilfe benötigte.

Währenddessen störte ein 58-jähriger Mann aus Heide die polizeilichen Maßnahmen, obwohl ihn der Einsatz nicht betraf. Er baute sich vor einem Beamten auf, sprach ihn lautstark an und fragte provokant, warum dieser sich ihm gegenüber nicht vorstellen würde. Im weiteren Verlauf provozierte er die Einsatzkräfte verbal und zeigte sich zunehmend aggressiv.

Mehrere Aufforderungen, die Maßnahmen nicht weiter zu stören, ignorierte der Deutsche. Deshalb musste eine zweite Streifenwagenbesatzung zum Einsatzort kommen, um sich um den 29-Jährigen zu kümmern.

Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten gegen den 58-Jährigen ein Strafverfahren wegen der Behinderung von hilfeleistenden Personen ein. Nach der Feststellung seiner Personalien erhielt er einen Platzverweis und verließ die Örtlichkeit.

Der 29-Jährige benötigte keine ärztliche Versorgung. Die Einsatzkräfte übergaben ihn an eine Angehörige, die sich anschließend um ihn kümmerte.

Björn Gustke

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