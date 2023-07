Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230726.6 Groven: Brand eines Heuunterstandes

Groven (ots)

In der Nacht zu heute ist in Groven ein Heulager in Flammen aufgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte eine Selbstentzündung für das Feuer verantwortlich gewesen sein.

Gegen 03.15 Uhr entzündeten sich Heurundballen in einem Unterstand in der Straße Nesserdeich. Zur Brandbekämpfung rückte die Freiwillige Feuerwehr an, die bis zum heutigen Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt war. Eine Messung gegen 07.00 Uhr ergab, dass sich die Ballen selbst entzündet hatten. Zur genauen Schadenshöhe liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell