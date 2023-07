Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230726. 2 Hohenlockstedt: Betrugsmasche-falscher Bankmitarbeiter veranlasst Transaktion

Hohenlockstedt (ots)

Am Dienstagvormittag erhielt ein 60jähriger Hohenlockstedter einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter seiner Hausbank. Der Kunde wurde gefragt, ob er sich kürzlich ein E-Bike gekauft habe. Als er dieses verneinte, teilte man ihm mit, dass sein Privatkonto gehackt wurde und man die Sperrung der Bankkarte veranlassen werde. Für die Kontosperrung sei nun notwendig, das Geld auf ein anderes Konto zu transferieren. Der vermeintliche Mitarbeiter veranlasste eine Abhebung von 18.900 Euro. Am Nachmittag meldete sich eine echte Mitarbeiterin der Hausbank bei dem Hohenlockstedter und sprach diesen auf die Transaktion an. Nun flog die Betrugsmasche auf. Ob eine Rückbuchung des Betrages möglich war, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht bei der Weitergabe von persönlichen Bankdaten.

