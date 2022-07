POL-HS: Polizeibericht Nr. 208 vom 30.07.2022

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots) - Straftaten: Geilenkirchen-Würm/Leiffarth - Diebstähle aus Pkw - In der Nacht zu Donnerstag, 28. Juli, stahlen unbekannte Täter Gegenstände aus parkenden Fahrzeugen in den Ortschaften Würm und Leiffarth. Aus einem Fahrzeug, dieses stand an der Straße In der Kummet in Würm, wurde ein Paket entwendet. Ebenfalls in Würm wurden aus einem an der Rückstraße parkenden Wagen ...

