Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230726. 5 Itzehoe: Schockanrufer veranlasst Geldübergabe

Itzehoe (ots)

Am Freitagmittag (21.7.23) erhielt eine 79jährige Itzehoerin einen Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt. Ihr Enkelkind habe einen Radfahrer überfahren und nun sei eine Kaution von 70.000 Euro fällig, damit diese nicht in Haft müsse. Gegen 14:30 Uhr kam ein falscher Polizeibeamter zu ihr und holte einen Betrag von 15.000 Euro ab. Er wies die Itzehoerin an, niemandem etwas von dieser Übergabe zu erzählen. Später rief der vermeintliche Staatsanwalt noch einmal an und bestätigte den Eingang des Geldes. Erst am Montag entschloss sich die Itzehoerin, mit der Familie über den Vorfall zu sprechen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, Familienangehörige, Bekannte und Nachbarn auf diese Betrugsmasche hinzuweisen.

