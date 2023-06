Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230605.4 Wacken: Autofahrer mit 2,45 Promille und Kind unterwegs

Wacken (ots)

Die auffällig unsichere Fahrweise eines Autofahrers meldeten Verkehrsteilnehmer am Samstag aus dem Bereich Wacken der Einsatzleitstelle. Eine Polizeistreife kontrollierte das Fahrzeug um 18 Uhr am Wiesengrund, nachdem der Fahrer nach dem Anhaltezeichen noch zwei Mal in den Gegenverkehr geriet und dann am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Der Fahrer, ein 48jähriger Schenefelder, hatte zum Zeitpunkt der Kontrolle seine 6jährige Tochter an Bord. Das Fahrzeug wies Unfallschäden auf der Beifahrerseite auf. Der Außenspiegel war zerstört und der rechte Seitenbereich hatte Eindellungen und Lackschäden auf der gesamten Fahrzeuglänge. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Ob der Autofahrer Unfälle auf seiner Fahrt verursacht hat, bleibt zu ermitteln. Den Schenefelder erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

