Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211025.9 Itzehoe: Frau berauscht am Steuer

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Samstag hat eine Streife in Itzehoe eine Frau aus dem Verkehr gezogen, die mindestens alkoholisiert am Steuer saß. Ob die Dame auch unter dem Einfluss von Medikamenten stand, bleibt zu klären.

Kurz nach 02.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte im Sandberg die Fahrerin eines Mercedes´. Körperliche Anzeichen deuteten darauf hin, dass die 37-Jährige vor Fahrtantritt Rauschmittel zu sich genommen hatte. Während ein Drogenvortest negativ verlief, lag das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei zwei Promille. Zudem, so die Beschuldigte, nehme sie regelmäßig Medikamente ein, die die Fahrtauglichkeit beeinflussen könnten. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, behielten die Fahrzeugschlüssel ein und beschlagnahmten den Führerschein der aus dem Itzehoer Umland Stammenden.

Die 37-Jährige wird sich nun wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell