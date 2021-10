Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211025.8 Meldorf: Ermittlungen nach Familien-Tragödie dauern an

Meldorf (ots)

Nach dem Auffinden dreier verletzter Familienmitglieder in einem Haus in Meldorf dauern die Ermittlungen der Itzehoer Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe an.

Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte die 38-jährige Mutter ihrem zwei- und fünfjährigem Sohn und anschließend sich selbst schwere Verletzungen zugefügt haben. Aktuell befinden sich die Mutter und die Kinder in medizinischer Behandlung, nach polizeilichen Erkenntnissen schwebt keine der Personen in Lebensgefahr. Der Vater und ein drittes, zehn Jahre altes Kind sind nach dem Geschehen wohlauf.

Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der Tat bleiben zu ermitteln.

Weitere Auskünfte werden aktuell seitens Staatsanwaltschaft und Polizei nicht erteilt.

Merle Neufeld

