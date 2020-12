Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Brand eines Sattelzugs

Polizei bittet um Zeugenhinweise

HamminkelnHamminkeln (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstag gegen 04.20 Uhr ein Sattelzug-Auflieger in Brand. Das Fahrzeug parkte an der Mehrhooger Straße.

Ein unbekannter Zeuge hatte die Feuerwehr benachrichtigt, die den Brand löschte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und bittet den Anrufer sowie weitere Zeugen, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

