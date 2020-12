Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Einem Wagen ausgewichen und gegen Baumstumpf geprallt

Polizei sucht Unfallzeugen

SonsbeckSonsbeck (ots)

Am Samstag gegen 12.45 Uhr befuhr ein 40-jähriger Sonsbecker Autofahrer den Strohweg in Richtung Hamber Dyck. Am Ende einer leichten Rechtskurve musste er einem entgegenkommenden, dunklen Auto ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Sonsbecker prallte mit dem Wagen gegen einen Baumstumpf und verletzte sich. Er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Auto entstand Totalschaden.

Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Hinweise auf das unbekannte, dunkle Auto.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

