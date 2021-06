Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210628.4 Heide: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Heide (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat eine Streife in Heide einen Radler kontrolliert, weil dieser ohne Beleuchtung unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann stark unter Alkoholeinfluss stand.

Gegen 01.30 Uhr kamen den Beamten in der Teichstraße drei Radfahrer entgegen. Einer von diesen besaß kein funktionierendes Licht, sodass die Einsatzkräfte ihn stoppten und überprüften. Der Mann schwankte merklich und roch nach Alkohol. Ein daraufhin absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,13 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt auf dem Heider Revier durchführte. Im Anschluss übergaben die Polizisten den 26-jährigen Beschuldigten in die Obhut einer Bekannten.

Der Dithmarscher wird sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell