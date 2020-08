POL-IZ: 200812.5 Itzehoe: Erneut schlagen Taschendiebe zu

Polizeidirektion Itzehoe

Itzehoe: Erneut schlagen Taschendiebe zu

Itzehoe (ots)

Am Dienstag sind ein Mann und eine Frau in unterschiedlichen Aldi-Märkten Taschendieben zum Opfer gefallen. In einem Fall hatten die Täter leichtes Spiel, denn die Geschädigte deponierte ihre Tasche samt Portemonnaie in ihrem Einkaufswagen.

Gegen 17.20 Uhr war ein 82-Jähriger in dem Aldi-Markt in der Straße Langer Peter unterwegs. Während des Einkaufs verwahrte er seine Geldbörse in einer Tasche, die er über die Schulter trug. Aus dieser stahlen Unbekannte unbemerkt das Portemonnaie, was dem Senior erst an der Kasse auffiel. Neben 165 Euro befanden sich persönliche Dinge in der Geldbörse, die zwei Kinder noch am selben Tag auffanden, allerdings ohne das Bargeld.

Rund 40 Minuten später schlugen Diebe dann bei Aldi in der Lise-Meitner-Straße zu. Sie entnahmen ein Portemonnaie aus einer Tasche, die die Geschädigte in ihren Einkaufswagen gelegt und nur kurzfristig aus den Augen gelassen hatte. Die Frau beklagte einen Verlust von 120 Euro und einer Vielzahl von Karten und Ausweisen.

Täterhinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

