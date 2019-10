Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191001.2 Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen mit einem Auto in Itzehoe unterwegs gewesen ist. Bereits im Juli 2019 war der Mann Betroffener einer Drogenfahrt gewesen.

Kurz nach 04.00 Uhr stoppten Einsatzkräfte einen Polo in der Georg-Löck-Straße, um Wagen und Insassen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der 31-jährige Fahrzeugführer war den Beamten bereits aus einem Einsatz im Sommer bekannt. Hier erwischten sie den Itzehoer berauscht am Steuer. Und auch bei der aktuellen Überprüfung schien der Kontrollierte unter Drogeneinfluss zu stehen. Er räumte ein, zuletzt Sonntagmorgen Marihuana konsumiert zu haben. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Zweit-Verstoß wird den Itzehoer noch tiefer in die Tasche greifen lassen als der erste - tausend Euro wird der Mann aufbringen müssen. Zudem winken ihm zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Merle Neufeld

