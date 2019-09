Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190918.7 Glückstadt: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall des Flüchtenden

Glückstadt (ots)

Dienstagvormittag hat sich der Fahrer eines Jaguars in Glückstadt einer Verkehrskontrolle entziehen wollen und endete auf seiner Flucht in einer Hecke in Borsfleth. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen, zudem bestand gegen ihn ein offener Haftbefehl.

Kurz vor 11.00 Uhr nahm der Fahrer eines Jaguars in Glückstadt auf der Jahnstraße, Ecke Königsberger Straße, einem zivilen Polizeifahrzeug die Vorfahrt. Die Streife entschloss sich daraufhin, den Wagen zu kontrollieren und gab per Anhaltestab Zeichen. Der Fahrzeugführer beschleunigte sein Auto und absolvierte eine halsbrecherische Flucht mit hohem Tempo und unter Missachtung von sämtlichen Verkehrsregeln. Bevor der 44-Jährige mit seinem Jaguar schließlich in einer Hecke abseits der Fahrbahn in der Straße Büttel in Borsfleth landete, touchierte er einen Weidezaun. Am Unfallort beförderten die Einsatzkräfte den Flüchtigen aus seinem Auto heraus, brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Bei seiner Durchsuchung entdeckten sie diverse TÜV-Plaketten und Zulassungsstempel, weißes Pulver, vermutlich Amphetamin, Werkzeuge und Bargeld. Sie stellten die Gegenstände sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Der Beschuldigte selbst räumte ein, kurz zuvor Speed konsumiert zu haben. Er wird sich wegen mehrerer Delikte verantworten müssen - nach Ende der polizeilichen Maßnahmen ging es für ihn direkt in eine Justizvollzugsanstalt, da der Beschuldigte seitens der Staatsanwaltschaft Berlin wegen eines offenen Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Merle Neufeld

