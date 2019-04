Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190402.1 Itzehoe: Microsoft-Betrüger am Werk

Itzehoe (ots)

Am Montag ist es einem Betrüger am Telefon gelungen, durch Vortäuschen einer falschen Identität und eines angeblichen Computer-Defekts von dem Konto eines Itzehoer Rentners Bargeld zu erlangen. Trotzdem die Masche nicht neu ist, haben die Täter leider immer wieder Erfolg.

Gegen 10.00 Uhr klingelte bei dem Geschädigten das Telefon und es meldete sich auf Englisch ein Mann, der vorgab, Mitarbeiter von Microsoft zu sein. Er erklärte dem Itzehoer, dass sein Computer fehlerbehaftet sei und er den Defekt nach der Installation des Programmes TeamViewer beheben wolle. Im Zuge der vermeintlichen Reparatur bot der Betrüger dem Senior ein Sicherheitspaket für Computer und Handys an und erschlich sich im Rahmen der Bezahlung über Onlinebanking Zugang zu dem Konto des 70-Jährigen. Dem Anzeigenden kamen zwischenzeitlich Zweifel an der Identität des Anrufers, so dass er noch im Telefonat parallel auf einem Laptop sein Konto checkte. Hierbei stellte er Abbuchungen in Höhe von insgesamt 4.000 Euro fest, worauf er sofort das Gespräch beendete und die Polizei und seine Bank informierte.

Leider kommt es immer wieder vor, dass es den vielfach aus dem Ausland agierenden Tätern gelingt, sich mit unterschiedlichen Maschen am Telefon in das Vertrauen ihrer Opfer zu schleichen. Wer vergleichbare Anrufe erhält sollte keinesfalls Personaldaten oder Informationen über sein Konto oder sonstige Besitztümer preisgeben. Beenden Sie derartige Gespräche sofort - wer ein berechtigtes Anliegen hat, wird den Kontakt zu Ihnen auf anderem Wege suchen. Bei Unsicherheit scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu informieren!

Merle Neufeld

