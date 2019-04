Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190401.6 Brunsbüttel: Betrunken auf die Fähre

Brunsbüttel (ots)

Sonntagnachmittag hat sich ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen in Brunsbüttel auf die Fähre begeben. Nach der Überfahrt ergriff die Polizei den Mann und ordnete eine Blutprobenentnahme an.

Gegen 15.00 Uhr fuhr der Beschuldigte mit seinem Auto in der Kautzstraße auf die Fähre. Hierbei fiel der 49-Jährige durch sein merkwürdiges Verhalten und wenig platzsparendes Parken auf, so dass ein Zeuge die Polizei alarmierte. Diese empfing den Beschuldigten in der Fährstraße und ließ ihn dort pusten. Nach dem Ergebnis von 1,88 Promille ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe an, die eine Ärztin im Brunsbütteler Krankenhaus durchführte. Seinen Führerschein musste der in Marne Lebende abgeben - er wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

