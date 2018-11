POL-PB: Erneut zwei BMW über Nacht gestohlen

Paderborn (ots) - (mb) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in Paderborn zwei BMW-Fahrzeuge entwendet worden.

Am Kalberdanz fiel die erste Tat am Freitag gegen 07.00 Uhr auf. Der Besitzer eines braunen BMW X5, Baujahr 2010, hatte sein Auto am Donnerstag gegen 19.30 Uhr am Straßenrand vor einem Wohnhaus abgestellt. Über Nacht hatten die Täter das Auto entwendet.

Kurz vor 09.00 Uhr bemerkte der Halter eines schwarzen 3er BMW Touring, Baujahr 2009, den Diebstahl seines Autos an der Paulinenstraße. Den Wagen hatte er um 22.00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz geparkt.

Beide Autos hatten PB-Kennzeichen. Die Fahrzeuge waren nicht mit "keyless-go"-Systemen ausgestattet.

In der Nacht zu Mittwoch waren an der Benhauser Straße und an der Tempelhofer Straße zwei BMW X1 gestohlen worden (Polizeibericht vom 22.11.2018).

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

