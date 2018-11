POL-PB: Zwei BMW X1 gestohlen

Paderborn (ots) - (mb) In der Nacht zu Mittwoch sind an der Tempelhofer Straße und an der Benhauser Straße zwei schwarze BMW X1 entwendet worden. Die Tatorte liegen nur wenige hundert Meter auseinander.

An der Benhauser Straße stellte eine Autohalterin ihren BMW in der Grundstückszufahrt eines Mehrfamilienhauses nahe der Brandisstraße am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr ab. Am nächsten Morgen bemerkte sie den Diebstahl gegen 08.00 Uhr und alarmierte die Polizei.

Gegen 08.45 Uhr rief ein BMW-Besitzer aus einem Mehrfamilienhaus an der Tempelhofer Straße die Polizei. Sein X1 hatte gegen Mitternacht noch am Straßenrand vor dem Haus in der Parallelstraße zur Straße Auf der Töterlöh gestanden. Morgens war der Wagen verschwunden.

Die gestohlenen BMW-Fahrzeuge sind aus den Baujahren 2012 und 2013. Beide haben PB-Kennzeichen, sind schwarz und mit xDrive ausgestattet.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe der Tatorte beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 05251/3060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

