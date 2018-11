POL-PB: Achtung: Falsche Polizisten rufen an

Kreis Paderborn (ots) - (mb) Am Mittwochvormittag sind der Polizei aktuell Anrufe falscher Polizisten gemeldet worden. Strafanzeigen werden derzeit noch aufgenommen. Die Täter riefen in Haushalten In Paderborn, Marienloh, Elsen und Borchen an. Ihre Masche ist bekannt: Angeblich seien Einbrecher in der Nähe des Hauses ihrer Opfer festgenommen worden. Weil noch Täter flüchtig sind, könnte es zu einem Einbruch kommen und sämtliche Wertsachen der Opfer gestohlen werden. Die Täter versuchen die Angerufenen massiv unter Druck zu setzen und bringen in ihrer Legende Argumente vor, um die Präventionshinweise der "echten" Polizei auszuhebeln.

Hier die Warnung der echten Polizei:

"Wir rufen Sie niemals an und fragen, ob Sie allein zu Hause sind, welche Wertsachen Sie haben und wieviel Bargeld zuhause oder auf der Bank verfügbar ist. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf und verständigen uns über den Notruf 110!"

