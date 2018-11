POL-PB: Geschwindigkeitskontrolle vor Kindergarten - Autofahrer zu schnell und alkoholisiert

Paderborn (ots) - (mb) Nach einem Geschwindigkeitsverstoß vor einem Kindergarten an der Abtsbrede ist ein alkoholisierter Autofahrer am Dienstag vor der Polizei geflüchtet.

Am Morgen führte die Polizei in der 30er Zone vor dem Kindergarten Tempokontrollen mit einem Lasermessgerät durch. Gegen 09.15 Uhr fuhr ein Mazdafahrer mit 44 km/h durch die Kontrolle. Er missachtete die Anhaltezeichen eines Polizeibeamten und beschleunigte. Bei Rot bog er an der nächsten Ampel ab. Die Polizei nahm die Verfolgung des Autos auf. Auf dem Frankfurter Weg konnten die Polizisten den Mazdafahrer stoppen. Der 29-jährige stand unter Alkoholeinwirkung - fast ein Promille zeigte das Testgerät an. Zur Blutprobe nahmen die Beamten den Mann mit und stellten seinen Führerschein sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

