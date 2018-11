POL-PB: Haftbefehl gegen Autoeinbrecher

Paderborn (ots) - (mb) Am letzten Wochenende hat die Polizei einen mutmaßlichen Autoeinbrecher (22) sowie einen Komplizen (21) festgenommen. Dem 22-Jährigen werden dutzende Taten in den letzten Wochen zugeordnet. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Couragierte Zeugen hatten die beiden Tatverdächtigen auf frischer Tat erwischt.

Gegen 23.00 Uhr am letzten Samstag wurde ein Zeuge (30) an der Franz-Kocks-Straße in Schloß Neuhaus auf zwei junge Männer aufmerksam, die sich an geparkten Autos zu schaffen machten. Er informierte einen Freund (31) und gemeinsam nahmen sie die Verfolgung der Verdächtigen auf. Diese fassten an Autotüren und suchten anscheinend nicht verschlossene Fahrzeuge. So fanden die Tatverdächtigen schließlich einen BMW dessen Türen sich öffnen ließen. Einer setzte sich in den Innenraum und durchsuchte Auto. Er reichte Gegenstände an seinen außen stehenden Komplizen raus. Jetzt alarmierten die Zeugen die Polizei und setzten die beiden Tatverdächtigen fest, sodass diese nicht flüchten konnten.

Die Polizei nahm die beiden jungen Männer vorläufig fest. Bei Durchsuchungen der Personen entdeckten die Beamten Einbruchswerkzeuge und mutmaßliche Beute aus anderen Taten. Bei dem 22-Jährigen wurden mehrere Gramm Cannabis sowie synthetische Drogen gefunden. Es handelte sich um einen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz, der erst vor wenigen Tagen im Zusammenhang mit einem Autodiebstahl in Bad Lippspringe und einem Kennzeichendiebstahl in Dortmund festgenommen worden war (Polizeibericht vom 07.11.2018). Der Haftbefehl gegen den Drogenkonsumenten war unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.

Laut Ermittlungen der Polizei steht der 22-Jährige im Verdacht seitdem mindestens zwölf Autoeinbrüche verübt zu haben. Dazu kommen vermutlich mehrere dutzend Taten aus der Zeit davor. Die Ermittlungen sind diesbezüglich noch nicht abgeschlossen. Am Sonntag wurde der Tatverdächtige erneut auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Mit Haftbefehl kam der Mann in Untersuchungshaft.

Auch gegen seinen mutmaßlichen Komplizen (21), der einen festen Wohnsitz in Paderborn hat, laufen Strafverfahren wegen schweren Diebstahls und Drogendelikten.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell