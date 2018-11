POL-PB: Fernseher aus Sportzentrum entwendet

Hövelhof (ots) - Bei einem Einbruch in das Sportzentrum des Hövelhofer SV haben ein oder mehrere unbekannte Täter einen Gesamtschaden von 5.200 EUR verursacht. Die Tat wurde am Montagmorgen entdeckt. Letztmalig wurde das Sportheim am Grünen Weg am Donnerstagabend genutzt. Der oder die Täter beschädigten mehrere Türen sowie ein Fenster und entwendeten einen Fernseher. Der Hövelhofer SV erstattete Anzeige. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise über die Rufnummer 05251/3060.

