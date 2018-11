POL-PB: Einbruch in Gaststätte

Büren (ots) - (mb) An der Bürener Straße in Steinhausen ist in der Nacht zu Mittwoch ein Einbruch verübt worden.

Das Lokal schloss am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr. Am Mittwochmorgen fiel die Tat gegen 07.00 Uhr auf. Der oder die Täter waren durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Gastraum gelangt. Sie hatten Sparfächer und einen Musikautomaten aufgehebelt und daraus Geld erbeutet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

