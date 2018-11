POL-IZ: 181123.3 Itzehoe: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Itzehoe (ots) - Am 23. November 2018, gegen 07.35 Uhr, kam es in der Alten Landstraße in Itzehoe zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad.

Eine 56 jährige Frau aus Itzehoe befuhr mit ihrem VW die Alte Landstraße in Itzehoe Richtung Edendorf und wollte nach links in die erste Einfahrt des Albert Schweitzer Ringes einbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich eine entgegenkommende Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 16 jährige Leichtkraftradfahrerin über den Pkw geschleudert wurde. Die junge Schenefelderin wurde dabei mittelschwer verletzt und musste ins Klinikum aufgenommen werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls versorgt. An dem VW entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro und an der Yamaha ein Schaden von etwa 4000 Euro.

