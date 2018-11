POL-IZ: 181123.2 Kremperheide: Überfall auf Bäckerei

Kremperheide (ots) - Gestern Mittag wurde eine Bäckereifiliale in Kremperheide durch einen bewaffneten Täter überfallen. Am Donnerstag, den 22.11.18, gegen 13.00 Uhr, kam es in Kremperheide zu einem Überfall auf die Bäckereifiliale in der Nähe des Bahnhofes. Ein maskierter Mann betrat die Filiale und bedrohte die Verkäuferin mit einer Waffe. Er verlangte die Herausgabe des Bargeldes. Mit einem niedrigen dreistelligen Betrag flüchtete er über den Bahnübergang in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 180 bis 185 cm groß, schlank und sportlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch, trug eine graue oder dunkelgrüne Stoffhose mit großen Beintaschen und einen schwarzen Pullover, maskiert mit einer schwarzen Strickmaske mit Sehschlitzen. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, melde sich bitte bei der Kripo Itzehoe unter 04821-6020

