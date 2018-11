POL-BOR: Ahaus - Alkohol und Tabak aus Getränkemarkt gestohlen

Ahaus (ots) - Alkohol und Tabak waren die Beute von Einbrechern in der Nacht zu Samstag in Ahaus. Durch Einschlagen einer Glasscheibe gelangte die Täter zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 08.50 Uhr in einen Getränkemarkt an der Schorlemerstraße. Aus dem Markt stahlen sie mehrere Flaschen Spirituosen sowie Tabak. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

