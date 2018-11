POL-BOR: Bocholt - Kellereinbrecher unterwegs

Bocholt (ots) - Zu zahlreichen Kellereinbrüchen kam es in der Nacht zu Samstag in einem Mehrfamilienhaus auf der Von-Galen-Straße in Bocholt. Die Täter waren im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr bis Samstag, 9 Uhr auf unbekannte Weise in das Gebäude gelangt und hatten im Untergeschoss elf Kellerräume aufgebrochen.

Welche Beute die Täter im Einzelnen gemacht hatten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

