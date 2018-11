POL-IZ: 181123.1 Dithmarschen: Dreitägige Einsatzübung der Polizei

Albersdorf (ots) - In der Zeit vom 28. bis zum 30. November 2018 findet in Albersdorf jeweils ganztägig eine Einsatzübung der Polizeidirektion Itzehoe unter Beteiligung der Kooperativen Regionalleitstelle Elmshorn und der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein statt.

Mehrere realitätsnahe Übungsszenarien werden vor den Augen fachkundiger Beobachter auf dem ehemaligen Nordmarkhausgelände im Muschenweg von täglich mehr als dreißig Einsatzkräften zu bewältigen sein. Neben dem Aufbau polizeilicher Führungsstukturen in besonderen Einsatzlagen wird das anlassbezogen sichere und richtige Handeln in der ersten Einsatzphase im Zusammenwirken mit Rettungskräften geprobt.

Vor diesem Hintergrund wird die Bevölkerung darauf hingewiesen, dass ein erhöhtes Aufgebot von polizeilichen Einsatzfahrzeugen, insbesondere in Albersdorf, sichtbar sein wird. Straßensperrungen werden nach derzeitigem Stand für das Übungsvorhaben nicht vonnöten sein, allerdings kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Waldstraße und im Muschenweg kommen.

