POL-IZ: 181122.4 Horst: Rinderfanganlage entwendet - Zeugen gesucht!

Horst (ots) - Nach dem Diebstahl einer Rinderfanganlage von Dienstag auf Mittwoch in Horst sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Stehlguts geben können.

Im Zeitraum von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 15.00 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Feldweg am Horstheider Weg - kurz vor dem Kreisel aus Richtung Horst kommend - eine Rinderfanganlage. Diese bestand aus rund 24 Metallgittern, von denen jedes etwa 2 x 2 Meter groß ist. Der Wert der Anlage liegt bei fünftausend Euro. Am Tatort fanden sich zwar Spuren eines Treckers, konkrete Hinweise auf den Täter gibt es allerdings nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 38404 melden.

