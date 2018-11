POL-IZ: 181123.5 Heide: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Heide (Holstein) (ots) - Gestern Abend kam es in der Bürgermeister-Vehrs-Straße in Heide zu einem Verkehrsunfall mit einem fünfjährigen Kind. Der Junge hatte sich losgerissen und war gegen ein fahrendes Auto gelaufen. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Kurz nach 18.00 Uhr spazierte der Kleine an der Hand seiner 16 Jahre alten Schwester den Gehweg der Bürgermeister-Vehrs-Straße entlang. Höhe Hausnummer acht riss er sich unvermittelt los und lief auf die Fahrbahn. Er prallte gegen die Fahrertür eines vorbeifahrenden Autos. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am Knie zu und biss sich auf die Lippe. Der 48 Jahre alte PKW-Fahrer hatte nach eigenen Angaben keine Möglichkeit zu reagieren. Die Eltern waren unmittelbar zur Stelle und kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens um ihren Sohn. Vorsorglich wurde er in das Westküstenklinikum Heide gebracht.

