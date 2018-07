POL-HA: Unfallflucht an der Fernuniversität

Hagen (ots) - Am Donnerstag, 05.07.2018, kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz an der Universitätsstraße. Eine 30-jährige Hagenerin parkte gegen 12:00 Uhr mit ihrem VW in eine Parkbox ein. Neben ihr befand sich kein anderes Fahrzeug. Als sie gegen 19:30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, fand sie es beschädigt vor. An der Beifahrertür befanden sich eine große Delle und mehrere Kratzer. Der Schaden an dem Passat wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass in der Zeit des Unfalls eine Veranstaltung auf dem Gelände abgehalten wurde. Die Polizei sicherte Spuren am VW und schrieb eine Anzeige. Hinweise nehmen die Ermittler unter 02331 986 2066 entgegen.

