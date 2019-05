Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach gefährlicher Körperverletzung in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 06.05.2019, eskalierten gegen 22:25 Uhr Streitigkeiten zwischen vier Gelsenkirchenern im Alter von 22, 23, 24 und 25 Jahren auf dem Gelände einer Tankstelle auf der Brüsseler Straße. Der 25-Jährige traf beim Verlassen des Tankstellenshops auf seine drei Kontrahenten, die ihn wegen eines zurückliegenden Vorfalls zur Rede stellen wollten. Nach zunächst lautstarken, verbalen Auseinandersetzungen folgten körperliche Auseinandersetzungen, bei denen der 23-Jährige und der 24-Jährige mit einem Messer verletzt wurden. Der 25-Jährige flüchtete in seinem Wagen vom Tankstellengelände und verständigte die Polizei. Das Trio begab sich zu einem örtlichen Krankenhaus, wo der 24-Jährige stationär aufgenommen wurde. Die Verletzungen des 23-Jährigen wurden ambulant behandelt. Während die eingesetzten Polizeibeamten mit dem 25-Jährigen in der Nähe der Tankstelle Rücksprache nahmen, erschienen unvermittelt zwei 22-Jährige und ein 23-jähriger Gelsenkirchener an der Örtlichkeit. Die drei Männer näherten sich aggressiv dem 25-Jährigen. Aus dem Bereich der Hammerschmidtstraße näherten sich weitere Personen. Durch Hinzuziehung von Unterstützungskräften konnten die Polizeibeamten weitere Eskalationen verhindern. Die beiden 22-Jährigen und der 23-Jährige ließen sich nicht beruhigen. Sie mussten die Polizeibeamten ins Gewahrsam begleiten. Nachdem sie sich beruhigt hatten, konnten sie den Heimweg antreten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

