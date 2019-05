Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 420 Meter Kupferkabel entwendet

Gelsenkirchen (ots)

In der Zeit vom 29.04. 2019 bis zum 05.05.2019 haben ein oder mehrere bislang unbekannte Personen insgesamt 420 Meter hochwertiges Kupferkabel von einem Lagerplatz auf einem Kraftwerksgelände an der Bergmannsglückstraße in Gelsenkirchen-Hassel gestohlen. Der oder die Täter wickelten das fünf Zentimeter dicke Elektrokabel von drei Kabeltrommeln ab. Sie haben sich nach ersten Ermittlungen Zugang zu dem Gelände verschafft, indem sie zwei Stahltore gewaltsam geöffnet und einen Stahlmattenzaun aufgeschnitten haben. Da die Beute ein erhebliches Gewicht hat, müssen sie die Beute mit einem Fahrzeug oder anderen Hilfsmitteln abtransportiert haben. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 0209 365 -8112 (Kriminalkommissariat 21) oder unter -8240 (Kriminalwache).

