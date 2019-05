Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Festnahmen nach Garagenaufbrüchen in der Resser Mark

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 06.05.2019, beobachteten Zeugen gegen 01:20 Uhr, wie ein 27-jähriger Mann zusammen mit einem 34-Jährigen mehrere Garagen "Im Eichkamp" aufbrach. Die Zeugen verständigten die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen das Duo in Tatortnähe an. Bei der Kontrolle der beiden polnischen Staatsbürger fanden die Beamten Diebesgut und Betäubungsmittel. Beide Männer verfügen über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Sie wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim zuständigen Amtsgericht Untersuchungshaftbefehle für die beiden Männer. Das Duo wird beim zuständigen Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Bürgerinnen und Bürger: Melden Sie sich bitte bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines Garagenauf- oder einbruchs geworden sind und erstatten Sie in jedem Fall eine Anzeige. Das geht auch nachträglich. Die Polizei kann so die rechtmäßigen Eigentümer von aufgefundenem Diebesgut leichter ermitteln und die Taten, wie auch Tatzusammenhänge klären.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2012

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell