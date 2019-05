Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 03.05.2019, gab gegen 14.15 Uhr ein aufmerksamer Zeuge den Hinweis, dass eine Gruppe junger Männer auf einem Spielplatz an der Bulmker Straße in Bulmke-Hüllen mit Betäubungsmitteln hantieren würde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, versuchten die Verdächtigen, das Betäubungsmittel in einem Gebüsch zu verstecken. Die Polizeibeamten kontrollierten die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren und stellten insgesamt 81,7 Gramm Betäubungsmittel, vermutlich Cannabis, in zum Teil einzeln verpackten Tütchen sowie Aluminium- und Frischhaltefolie sicher. Da sich einer der Beschuldigten nicht ausweisen konnte, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Da sich bei ihm der Verdacht erhärtete, er würde mit den Betäubungsmitteln handeln, wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschat eine Durchsuchung seiner Wohnung angeregt. Die Staatsanwaltschaft hat diesem Antrag entsprochen und das zuständige Amtsgericht ordnete die Durchsuchung an. Weitere Betäubungsmittel fanden die Beamten bei der erfolgten Durchsuchung jedoch nicht. Zudem fanden die Beamten bei dem Mann unter anderem eine geringe Menge Bargeld in kleiner Stückelung. Dieses Geld wurde ebenfalls sichergestellt, da der Verdacht besteht, dass es mit dem Handel von Betäubungsmitteln erwirtschaftet worden ist. Der Beschuldigte konnte das Gewahrsam nach Abschluss der Maßnahmen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder verlassen. Der verdächtige 15-Jährige wurde ebenfalls zur Wache gebracht. Dort konnten ihn die Erziehungsberechtigen abholen. Die beiden anderen Beschuldigten wurden nach Feststellung ihrer Personalien vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

