Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand gegen Gelsenkirchener Polizeibeamte in zwei Fällen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 03.05.2019 gegen 21:25 Uhr wurde die Polizei Gelsenkirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen auf der Grasreinerstraße in Gelsenkirchener-Altstadt gerufen. Als im Verlaufe dieses Einsatzes gegen mehrere Personen ein Platzverweis ausgesprochen werden musste, wurde dieser von einer männlichen Person nicht befolgt. Der 20Jährige weigerte sich den ihm genannten örtlichen Bereich zu verlassen und beleidigte die einschreitenden Polizeibeamten in aggressiver Art und Weise. Hierbei störte er durch Herumschreien auch die Nachtruhe in diesem bewohnten Innenstadtbereich. Letztlich musste aufgrund seines Verhaltens befürchtet werden, dass der Mann seine Aggressionen auch körperlich gegen unbeteiligte Personen richten könnte. Er wurde bis zur Beruhigung seiner Gemütsverfassung in Gewahrsam genommen, wobei er sich gegen diese weitere Maßnahme körperlich erheblich sperrte. Es wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

In derselben Nacht wurde gegen 02:25 Uhr ein 27jähriger Mann polizeilich auffällig, als er grölend und hierdurch ebenfalls die Nachtruhe störend über die Bahnhofstraße lief. Er wurde durch Polizeibeamte, die sich auf Streifenfahrt befanden, angesprochen und zur Ruhe ermahnt. Da sich der Mann jedoch aggressiv und uneinsichtig zeigte, sein ruhestörendes Verhalten nicht unterließ und außerdem die Beamten beleidigte, sollten seine Personalien polizeilich festgestellt werden. Der Aufforderung, seinen Namen zu nennen, kam der Mann nicht nach und wehrte sich im Anschluss zudem noch körperlich gegen die Durchsuchung nach Ausweispapieren. Letztlich musste der alkoholisierte 27Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Von dort konnte er nach erfolgter Ausnüchterung und Gemütsberuhigung wieder entlassen werden. Auch in diesem Fall wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

