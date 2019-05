Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erneut versuchter Enkeltrick in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 03.05.2019 wurde eine 83jährige Gelsenkirchenerin im Stadtteil Gelsenkirchen-Altstadt in den Mittagsstunden durch eine Person angerufen, die sich als ihr vermeintlicher Enkel ausgab. Hierbei versuchte der Mann die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen zu erreichen. Letztlich informierte die Dame dann jedoch richtigerweise die Polizei, bevor sie sich auf die Forderungen des Anrufers einließ. Außerdem versuchte eine unbekannte weibliche Person bereits am Donnerstag, den 02.05.2019 im Stadtteil-Beckhausen, ebenfalls zur Mittagszeit, eine 79jährige Dame darüber zu täuschen, dass sie ihre Enkelin sei. Da die Dame aber sofort durchschaute, dass die Anruferin sie zu betrügen versuchte, wurde das Gespräch umgehend beendet.

An dieser Stelle warnt die Polizei Gelsenkirchen noch einmal ausdrücklich vor Trickbetrügern! Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber Anrufen und Personen an Ihren Wohnungstüren, die Sie nicht kennen. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Familienangehörige, Freunde oder die Polizei unter 110!

