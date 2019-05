Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht des 05.05.2019, gegen 03.20 Uhr, waren zwei Fahrzeuge auf der Reckfeldstraße in Fahrtrichtung BAB 42 unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhren ein Audi und der dahinter befindliche Mercedes mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. Nachdem beide Fahrzeuge die Kreuzung Reckfeldstraße/Bickernstraße passiert hatten, kam es zur Kollision. Der 24-jährige Mercedesfahrer aus Bottrop fuhr auf den Audi des 35-jährigen Gelsenkircheners auf, als dieser in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Der Fahrer des Audi und alle vier Insassen des Mercedes (19, 21, 23 und 24 Jahre alt) wurden verletzt - zwei Frauen davon schwer. Ein Rettungswagen brachte die Gelsenkirchenerinnen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Reckfeldstraße in beide Richtungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein enormer Sachschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich. Aufgrund der Zeugenaussagen, der widersprüchlichen Angaben beider Fahrzeugführer und der Spurenlage vor Ort, besteht der Verdacht eines illegalen Straßenrennens. Die Polizei stellte die Fahrzeuge sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen werden zur weiteren Beweissicherung Gutachter beauftragt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell