POL-MI: Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Petershagen (ots)

Am Montag ist in Petershagen-Jössen in die Räumlichkeiten eines Schützenvereins eingebrochen worden. Dabei entwendeten die Täter vor allem Vereinsgegenstände. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 10.45 Uhr bis 16.30 Uhr drangen Unbekannte in das Gebäude des Schützenvereins in der Straße "Kronsbrink" ein. Dazu öffneten sie gewaltsam Glaselement. Im Inneren des Hauses wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Daraus entwendeten die Täter unter anderem diverse Gegenstände wie Pokale, Uniformteile sowie eine Flagge. Außerdem rissen sie einzelne Stoffvorhänge herunter.

Hinweise zu den Tätern werden von den Ermittlern unter (0571) 8866-0 erbeten.

