Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fußgängerin bei Verkehrsunfall mit Lkw schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (16. April 2026) wurde eine Fußgängerin auf der Mündelheimer Straße in der Nähe der Kreuzung mit der Linner Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Die 27-Jährige wollte gegen 8:20 Uhr direkt vor einem Sattelschlepper die Fahrbahn überqueren, der vor einer roten Ampel weiter hinten in der Warteschlange wartete. Den ersten Fahrstreifen hatte sie bereits überquert. Um den Verkehr auf der Fahrbahn des Gegenverkehrs abzuwarten, blieb sie auf der Linksabbiegespur direkt vor der Fahrerkabine stehen. Nach ersten Erkenntnissen sprang zu diesem Zeitpunkt die Ampel für den Lkw auf grün, und der Fahrer fuhr los. Dabei geriet die Fußgängerin unter den Sattelschlepper. Die Krefelderin kam schwer verletzt und der Lkw-Fahrer (47) wegen eines Schocks ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme durch ein spezielles Unfallaufnahme-Team aus Neuss und einen Gutachter war die Kreuzung teilweise gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld aufgenommen und dauern an.

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