Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet - drei Autos sichergestellt

Krefeld (ots)

Am heutigen Freitag (29. Mai 2020) hat die Polizei Krefeld Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten Tuning bzw. Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt.

Zwischen 6 und 14 Uhr haben Polizeibeamte im Stadtgebiet insgesamt 17 Fahrzeuge mit 29 Insassen überprüft. Hier die Bilanz:

Sieben Autofahrer nutzten verbotswidrig ihr Handy am Steuer, zwei querten bei Rotlicht eine Kreuzung.

Zwei Autofahrer hatten ihr Fahrzeug technisch unzulässig verändert und erhielten ein Verwarngeld. In drei weiteren Fällen waren die Veränderungen so erheblich, dass dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. In diesen Fällen wurden die Autos sichergestellt. (254)

