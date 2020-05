Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Brandstiftung - Papiertonne angezündet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (27. Mai 2020) haben Unbekannte eine Papiertonne auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Wiedenhofstraße in Brand gesetzt.

Gegen 15:40 Uhr bemerkte ein 29-jähriger Anwohner zunächst Brandgeruch aus dem Hinterhof. Er bemerkte starken Rauch aus der Papiertonne aufsteigen und wählte den Notruf. Anschließend zog er die Tonne von der Hauswand in die Mitte des Hofes und versuchte, mit einem Feuerlöscher den Schaden zu begrenzen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Sowohl Papiertonne als auch Hauswand wurden durch die Hitze beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandstiftung aus.

Hinweise werden erbeten unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

